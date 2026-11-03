В Омске заговорили о «пользе для города» от электросамокатов

Фото: omskinform.ru

Сервис аренды электросамокатов Whoosh подвел итоги работы в Омске в 2026 году. Сезон проката завершился 22 октября и, по оценке компании, показал, что омский рынок кикшеринга вышел на стабильный уровень, поэтому резких изменений в его развитии в ближайшее время не прогнозируется.

– По итогам завершившегося сезона можно сказать, что рынок кикшеринга в Омске стабилизировался. Арендные самокаты стали частью транспортной системы города, и в ближайшем будущем какие-либо резкие изменения в сценариях использования, маршрутах или статистических показателях маловероятны. Город привык к самокатам, зоны для поездок и, соответственно, количество самокатов находятся на одном уровне на протяжении последних двух сезонов, – сказал в комментарии «Омск-информу» представитель компании Денис Балакирев.

Самокаты перестали быть для омичей новой услугой и превратились в привычный вид городского транспорта. Поэтому теперь компания намерена уделять больше внимания не количественному росту показателей, а безопасности, пользе кикшеринга для города и особенностям использования сервиса.

– Более 40 % жителей города хотя бы раз ездили на самокатах Whoosh за все время присутствия сервиса в Омске, не считая частных самокатов и других сервисов аренды. Очевидно, что теперь на смену росту количественных показателей приходят качественные: польза для города, безопасность, пользовательские сценарии, – рассказали в компании.

В Whoosh рассчитывают возобновить работу сервиса весной 2027 года, однако точная дата будет зависеть от погоды. Самокаты появятся на улицах после того, как растают снег и наледь и установится стабильная плюсовая температура.

При этом увеличивать парк самокатов в компании пока не планируют. В Whoosh пояснили, что размер флота зависит от площади зон, доступных для поездок. В действующих границах сервиса имеющегося количества самокатов, по оценке компании, достаточно.

– Количество самокатов зависит от размера зон, доступных для поездок. В действующих границах кикшеринга в Омске имеющегося количества самокатов достаточно. В межсезонье будем обсуждать с городом планы на будущий год и в зависимости от этого определим размер необходимого флота, – добавили в компании.

Несмотря на высокий интерес омичей к кикшерингу, финансовые показатели оператора ухудшились. По итогам 2025 года выручка компании сократилась на 13 % и составила 12,5 млрд рублей. Вместо чистой прибыли в 1,99 млрд рублей, полученной годом ранее, Whoosh зафиксировал убыток в размере 2,9 млрд рублей. Из-за этого компания перевела часть сотрудников на 4-дневный режим работы.