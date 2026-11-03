«Самокатный» оператор Whoosh перевел сотрудников на 4-дневку: разбираемся в ситуации

Фото: Omskinform.ru

Российский оператор кикшеринга Whoosh действительно перевел сотрудников головного офиса и управленческий состав на четырехдневную рабочую неделю. Новый режим будет действовать с ноября по март. Об этом «Омск-информу» сообщили в пресс-службе компании.

– Действительно, на период межсезонья Whoosh перешел на 4-дневную рабочую неделю. Команде информация о ситуации в компании и сценарии, по которому движемся, доступна в полной мере. Процесс перехода организован прозрачно и в рамках Трудового кодекса. В России Whoosh адаптирует операционную модель к рыночной ситуации и сезонным циклам, – заявил представитель компании Денис Балакирев.

В Whoosh отметили, что последние два года последовательно повышают операционную эффективность и оптимизируют расходы, сохраняя фокус на максимизации свободного денежного потока. На период межсезонья компания приняла ряд временных дополнительных мер. Одна из них – переход сотрудников HQ-офиса и менеджмента на четырехдневную рабочую неделю с ноября по март.

При этом новый режим отразится на доходах сотрудников. В компании подчеркнули, что речь не идет о прямом сокращении зарплат, однако из-за уменьшения объема работы работники будут получать меньше.

– Да, переход на 4 рабочих дня означает снижение объема работы и меньший доход сотрудников, к сожалению. Но зарплаты не сокращаются, как только период 4-дневки закончится, доход сотрудников восстановится в прежнем объеме, – добавили в компании.

О возможных изменениях условий труда в компании Whoosh стало известно ранее. Сообщалось, что компания планирует снизить зарплаты на 20 %. Информация об изменениях также появлялась в социальных сетях от самих сотрудников оператора. В частности, на портале «Правда сотрудников» публиковались сообщения о том, что работников, которые откажутся принимать новые условия, могли предупредить о возможных увольнениях.

На фоне этих сообщений финансовые результаты компании также показывают ухудшение показателей. По итогам 2025 года выручка Whoosh снизилась на 13 % – до 12,5 млрд рублей. Чистая прибыль в размере 1,99 млрд рублей годом ранее сменилась убытком в 2,9 млрд рублей.