В Омске пройдет Съезд лидеров бизнеса с участием предпринимателей из регионов России

Фото: "Опора России"

25 ноября в областном Конгресс-холле состоится Съезд лидеров бизнеса – 2026. Главной темой итогового делового мероприятия станет «Ресурсы для роста». Участники обсудят, какие возможности помогут компаниям развиваться в условиях меняющейся экономической ситуации и подготовиться к работе в 2027 году.

В Омск приедут предприниматели, эксперты, представители институтов развития и бизнес-сообществ из разных регионов страны. Отдельная часть программы будет посвящена взаимодействию руководителей сибирских отделений «ОПОРЫ РОССИИ».

В центре внимания окажутся вопросы финансирования, налоговых изменений, поиска новых рынков, внедрения искусственного интеллекта и развития межрегиональной кооперации. Участники также обсудят, как компании могут адаптироваться к технологическим изменениям и усиливающейся конкуренции за клиентов и квалифицированных сотрудников.

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко отметила, что для развития компаний важен комплекс ресурсов – от финансовых возможностей до технологий и деловых связей.

– Сегодня рост компании зависит не от одного ресурса, а от целой системы – финансов, технологий, рынков, партнерств и людей рядом. Съезд лидеров бизнеса должен стать площадкой, где можно сверить ориентиры, увидеть практические решения и определить перспективы, – подчеркнула Анна Негодуйко.

Фото: "Опора России"

По словам председателя омской «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Дерябина, программа мероприятия ориентирована на практические задачи, которые стоят перед предпринимателями накануне нового делового года. В частности, участники смогут обсудить перспективы рынков, источники финансирования и возможности применения новых технологий.

– В конце года бизнесу особенно важно подняться над текущей операционной повесткой и понять, на чем строить следующий этап развития: какие рынки растут, где искать финансирование, как использовать технологии, с кем объединяться для новых проектов. Мы хотим собрать на одной площадке разные ресурсы и дать предпринимателю возможность понять, какие из них могут работать именно для его компании, – рассказал Александр Дерябин.

В деловую программу войдут пленарные и отраслевые дискуссии, практические разборы и встречи предпринимателей. Отдельное внимание уделят налоговой повестке 2027 года, финансированию компаний, анализу рынков, искусственному интеллекту и сотрудничеству между регионами.

Организаторами Съезда выступают Министерство экономического развития Омской области, центр «Мой бизнес» и омская «ОПОРА РОССИИ». Главный партнер мероприятия – Сбер.

Съезд лидеров бизнеса пройдет 25 ноября в областном Конгресс-холле по адресу: Омск, улица 70 лет Октября, 25, корпус 2. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте omskbizforum.ru.