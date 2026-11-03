В Омской области анонсировали позднее замерзание Иртыша из-за аномального тепла

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Омичам рассказали, когда в регионе замерзнет Иртыш: в целом позже, чем в прошлом году. Старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Лазаренко отметил, что в 2025-м заявки на открытие ледовых переправ начали подавать после 20 декабря.

Штрафы выросли

Самым опасным Лазаренко назвал первый лед, еще неокрепший и хрупкий. Выходить на него спасатели категорически не рекомендуют, а пытаться проверять его толщину ударом ноги тем более.

– Особую тревогу вызывают дети: первый лед может выдержать ребенка. Но если тонкая корка провалится, то невзрослый человек окажется на глубине, – отметил старший государственный инспектор Центра ГИМС.

В зоне риска также рыбаки и жители прибрежных населенных пунктов, которые пытаются сократить путь по льду вместо использования оборудованных переправ.

В Омской области, как правило, открывают девять переправ: одну на юге региона – это Черлак – Нововаршавка и восемь – в северных районах. Тоннажность омских переправ составляет от 5 до 20 тонн. Толщину льда замеряют каждые трое суток.

Ехать по льду обязывают с открытыми окнами и отстегнутым ремнем безопасности. Дистанция между машинами должна быть не менее 20 метров, скорость ограничена. Выдержать ледяную купель человеку не под силу.

– Нахождение в воде с температурой 0 градусов более 30 минут чревато переохлаждением и летальным исходом. Был случай в Тюкалинском районе, когда человека вытащили примерно за 40 минут, но он скончался в карете скорой помощи, – предупредил Сергей Лазаренко.

В Омской области за выход на лед в неположенном месте предусмотрен штраф, который увеличен до двух тысяч рублей.

Зима будет жаркой

Тем временем Всемирная метеорологическая организация опубликовала новый сезонный климатический прогноз, который указывает на то, что нынешнее явление Эль-Ниньо по своей силе может быть беспрецедентным.

В Глобальном сезонном климатическом обзоре прогнозируется, что в период с ноября 2026 года по январь 2027 года превышение температуры поверхности океана может быть до 3,8 °C – это пиковое значение аномалии, как ожидается, оно будет достигнуто в конце декабря. Зима, благодаря такому прогреву воды, будет теплой.

В России в конце сентября был представлен прогноз температурного режима на отопительный сезон – с октября по март. Из прогноза синоптиков, зима 2026–2027 гг. будет теплее на всей территории страны, кроме Дальневосточного федерального округа.

А значит, лед на Иртыше будет тоньше и опаснее обычных показателей.