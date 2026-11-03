В Омской области резко вырос спрос на подготовку квартир к зиме

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С наступлением холодов жители Омской области стали активнее готовить квартиры и дома к зиме. Как сообщили «Омск-информу» аналитики «Авито Услуг», особенно заметно вырос интерес к монтажу систем отопления, промывке радиаторов и утеплению окон.

— По итогам сентября 2026 года на рынке ремонтно-строительных услуг отмечается заметный рост спроса на работы частных мастеров, бригад и компаний по утеплению недвижимости. Причем интерес к замене радиаторов, герметизации окон и монтажу отопительных систем вырос не только за месяц, но и за год, – заявили в пресс-службе.

Так, в сентябре спрос на промывку труб и радиаторов увеличился на 48 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Омичи также стали чаще заказывать замену радиаторов: за месяц количество таких заказов выросло на 44 %, а за год – на 71 %. Вырос интерес и к установке теплых полов – за год спрос на эту услугу увеличился на 25 %.

Отдельно аналитики отметили повышение интереса к ремонту и утеплению окон. В сентябре просмотры объявлений мастеров по ремонту окон выросли на 24 % за месяц и на 39 % за год. Еще заметнее увеличился спрос на герметизацию окон: по сравнению с августом он прибавил 49 % – это самый высокий месячный прирост среди перечисленных услуг.

В годовом выражении показатель вырос на 39 %. Кроме того, омичи стали на 24 % чаще искать специалистов по утеплению окон за месяц и на 61 % – за год.