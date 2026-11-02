Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Отопление дали во всех районах Омской области

К зиме в районных котельных заменили десятки котлов и обновили теплосети.
обогреватель

Отопительный сезон стартовал во всех районах Омской области. Готовиться к зиме начали заранее: по поручению губернатора Виталия Хоценко создали штаб, очередное заседание которого прошло сегодня.

К сезону в районных котельных заменили 60 котлов, подготовили больше 1300 источников теплоснабжения и обновили около 90 км тепловых сетей.

В Омске на отдельных участках еще идут точечные ремонты на сетях. После засыпки траншей рабочие восстанавливают благоустройство.

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·Общество·Андрей Андреев

Отопление дали во всех районах Омской области

К зиме в районных котельных заменили десятки котлов и обновили теплосети.
обогреватель

Отопительный сезон стартовал во всех районах Омской области. Готовиться к зиме начали заранее: по поручению губернатора Виталия Хоценко создали штаб, очередное заседание которого прошло сегодня.

К сезону в районных котельных заменили 60 котлов, подготовили больше 1300 источников теплоснабжения и обновили около 90 км тепловых сетей.

В Омске на отдельных участках еще идут точечные ремонты на сетях. После засыпки траншей рабочие восстанавливают благоустройство.

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Рубрика - Общество