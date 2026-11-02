Без воды на целый день останутся жители двух районов Омска

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В четверг, 5 ноября, специалисты «Росводоканала» проведут плановые работы на двух участках водопроводной сети в Кировском и Советском округах Омска. Из-за этого местным жителям придется провести без холодной воды значительную часть дня.

Первый участок ремонта расположен по адресу Мельничная, 58, – здесь работы продлятся с десяти утра до десяти вечера, то есть двенадцать часов подряд. На это время подача ресурса прекратится в домах на улицах Мельничная, 2-я Кировская и Центральная, а также в частном секторе 1-й Кировской. Второй участок находится по адресу СибНИИСХоз, 10а: ремонт начнется в 10:00 и завершится к 20:00. Без воды останутся жители частных и многоквартирных домов на 9-й Дунайской, СибНИИСХоз и 8-й Дунайской, а также колонки на СибНИИСХоз, 75, и 8-й Дунайской.

Подвоз воды ни по одному из адресов не предусмотрен, поэтому омичам рекомендуют заранее позаботиться о запасах, чтобы не остаться без ресурса на весь день. Полные перечни отключенных домов опубликованы в виде фотографий в анонсе «Росводоканала».