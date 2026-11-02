Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Политика·Андрей Андреев

Омская область может стать Юнармейской столицей

Для этого региону надо победить в голосовании.
День города - 1

Омская область борется за статус «Юнармейская столица – 2027». Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, сегодня стартовал второй этап голосования, который проходит на сайте конкурса.

Ранее Омск получил статусы Молодежной столицы в 2025 году и Культурной столицы в 2026 году. А вот статус Семейной столицы завоевать не удалось, несмотря на выход в финал.

Читайте также

·Политика·Андрей Андреев

Омская область может стать Юнармейской столицей

Для этого региону надо победить в голосовании.
День города - 1

Омская область борется за статус «Юнармейская столица – 2027». Как сообщает губернатор Виталий Хоценко, сегодня стартовал второй этап голосования, который проходит на сайте конкурса.

Ранее Омск получил статусы Молодежной столицы в 2025 году и Культурной столицы в 2026 году. А вот статус Семейной столицы завоевать не удалось, несмотря на выход в финал.

Больше по тегу - #конкурс
Рубрика - Политика