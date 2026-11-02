В Омской области ищут нового главу района

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В Омской области начали искать нового главу Русско-Полянского района. Предложения по кандидатам принимают с 3 ноября по 7 декабря, сообщили в региональном министерстве внутренней политики.

Напомним, что прежний руководитель Евгений Мурашов возглавлял район с осени 2024 года. В конце октября его утвердили временно исполняющим обязанности главы Исилькульского района, а в Русско-Полянском его на время сменил Дмитрий Гергоков.

Предлагать кандидатов могут политические партии, представленные в Законодательном собрании региона и Государственной думе, Общественная палата Омской области, ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. От каждой организации принимают не больше двух вариантов.

Документы принимает аппарат губернатора и правительства области. После проверки их направят на рассмотрение главе региона.