Омичам временно отключат отопление

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Во вторник, 3 ноября, специалисты АО «Тепловая компания» приступили к ремонтным работам на городских тепловых сетях. В связи с этим в ряде жилых домов и зданий временно ограничат подачу отопления.

Ремонтные бригады вышли на объекты по адресам: ул. Яковлева, 10, ул. Гусарова, 28, ул. Съездовская, 146, ул. 2-я Учхозная, 4/2, ул. Масленникова, 60–62, ул. Светлая, 9, пр. Мира, 6, ул. Химиков, 6а, Комсомольский проспект, 4а, ул. Богдана Хмельницкого, 214, Космический проспект, 53б, ул. Мельничная, 4а, ул. Крупской, 3, и ул. Перова, 64.

Завершить ремонтные работы и восстановить теплоснабжение по всем указанным адресам планируется в течение дня. В случае отсутствия тепла омичам рекомендуют обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ для проверки внутридомовых систем.