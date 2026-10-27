Крупный оператор омских самокатов урезает зарплаты и грозит увольнениями

Фото: Omskinform.ru

Российский оператор кикшеринга Whoosh с ноября текущего года переводит управленческий аппарат и сотрудников головного офиса на четырехдневную рабочую неделю. Нововведение также повлечет соразмерное сокращение заработных плат на 20 %, а антикризисный режим продлится вплоть до марта 2027 года включительно, сообщают «Ведомости».

Информация об изменениях условий труда начала появляться в социальных сетях от самих работников компании в конце октября. В частности, на портале «Правда сотрудников» публиковались сведения о том, что персонал, который откажется принимать новые условия, предупредили о возможных увольнениях.

Руководство сервиса объясняет принятые меры необходимостью гибкой адаптации к текущей рыночной обстановке и сезонным колебаниям спроса. По словам представителя компании, Whoosh на протяжении последних двух лет активно работает над повышением внутренней эффективности и оптимизацией затрат.

Подобные шаги предпринимаются на фоне ухудшения финансовых показателей бизнеса. По итогам 2025 года выручка оператора просела на 13 %, достигнув отметки в 12,5 млрд рублей. Вместо чистой прибыли в 1,99 млрд рублей, зафиксированной годом ранее, компания получила убыток в размере 2,9 млрд рублей.