В центре Омска продают землю с пятью казармами почти за 100 млн рублей

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В Омске начали искать покупателя на участок бывшего 12-го Военного городка. Земля площадью более 6,6 тысячи квадратных метров находится в центре города, на улице Пушкина. На торги ее выставило АО «Дом.РФ».

Вместе с участком покупатель получит пять ветхих зданий общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Все они построены в период с 1901 по 1965 год и ранее использовались военными.

Рядом с территорией расположены Казачий рынок и торговый центр «Казачья слобода». В нескольких минутах ходьбы находится остановка «Голубой огонек».

На этом участке разрешено построить медицинские и образовательные учреждения, гостиницы, магазины и административные объекты. Также землю можно использовать для размещения автостоянок и гаражей. Строительство жилых домов здесь не допускается.

Начальная цена лота составляет 99,5 млн рублей. Шаг аукциона – 996 тысяч рублей. Покупателя планируют определить 4 декабря.

При этом будущему владельцу предстоят дополнительные расходы. Ему придется не только снести пять ветхих зданий, но и решить вопрос с магазином и шиномонтажной мастерской, которые находятся на участке, но не поставлены на кадастровый учет.