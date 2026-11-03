Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске продают известную сеть кондитерских

Собственник оценил бизнес в 10 миллионов рублей.
выпечка

В Омске выставили на продажу сеть кондитерских «Пряно Румяно». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

Покупателям предлагают семь действующих заведений, находящихся в разных районах Омска. Каждая точка полностью оборудована мебелью, витринами, кассовой и кофейной зонами. Собственник готов продать объекты как все вместе, за 10 миллионов рублей, так и по отдельности (в таком случае суммарная стоимость составит 11 миллионов рублей).

За первые шесть месяцев 2026 года среднемесячная выручка сети составляла 3,65 миллиона рублей, а чистая прибыль – около 440 тысяч рублей в месяц при рентабельности в 12 %. Срок окупаемости бизнеса при покупке всей сети оценивается почти в 23 месяца.

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·Экономика/Бизнес·Мария Филимонова

В Омске продают известную сеть кондитерских

Собственник оценил бизнес в 10 миллионов рублей.
выпечка

В Омске выставили на продажу сеть кондитерских «Пряно Румяно». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

Покупателям предлагают семь действующих заведений, находящихся в разных районах Омска. Каждая точка полностью оборудована мебелью, витринами, кассовой и кофейной зонами. Собственник готов продать объекты как все вместе, за 10 миллионов рублей, так и по отдельности (в таком случае суммарная стоимость составит 11 миллионов рублей).

За первые шесть месяцев 2026 года среднемесячная выручка сети составляла 3,65 миллиона рублей, а чистая прибыль – около 440 тысяч рублей в месяц при рентабельности в 12 %. Срок окупаемости бизнеса при покупке всей сети оценивается почти в 23 месяца.

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Рубрика - Экономика/Бизнес