Крупный омский завод металлоконструкций избавился от конкурента

Фото: Magnific

В Омске произошла смена собственников в ООО «Агропромдортехцентр»: 40 % уставного капитала компании перешли к омскому ООО «Завод комплексных технических решений», принадлежащему новосибирскому предпринимателю Дмитрию Копыльцову. Об этом сообщил «Суперомск», ссылаясь на соответствующие документы.

Ранее этот пакет числился за омским бизнесменом Андреем Горлановым. Контрольный пакет – оставшиеся 60 % – сохранило АО «Финпромконсалт», которым владеет Марк Маслов. Условия, на которых состоялась сделка, не раскрываются. Основной профиль «Агропромдортехцентра» – выпуск строительных металлических конструкций, изделий и их деталей.

Покупатель доли, как указано на его корпоративном сайте, тоже занят производством металлоконструкций. Продукция завода ориентирована прежде всего на электросетевой и нефтегазовый сектор. Таким образом, приобретение совершила компания, работающая в той же отрасли, что и объект сделки.