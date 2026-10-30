Главный омский прокурор внезапно нагрянул с проверкой в промышленную зону «Авангард»

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Сегодня, 30 октября, прокурор Омской области Алексей Афанасьев посетил особую экономическую зону «Авангард». Подробностями инспекционного визита поделились в региональной прокуратуре.

– При участии министра экономического развития региона Анны Негодуйко, генерального директора АО ОЭЗ «Авангард» Виктора Соболева проинспектировал промышленные площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард», в состав которых входят 12 резидентов. В рамках выездной встречи прокурор заслушал доклады о результатах работы двух предприятий – ООО «Омский электротехнический завод» и ООО «Газпромнефть-Графитек», – говорится в сообщении.

Кроме того, участники инспекции обсудили вопросы защиты трудовых прав работников, промышленной безопасности, а также соблюдения требований при использовании земельных участков и застройке территории. По итогам визита поставлена задача не допускать излишнего административного вмешательства в деятельность резидентов ОЭЗ.

Напомним, особую экономическую зону «Авангард» основали в конце 2020 года. Сейчас на ее официальном сайте указаны 12 компаний-резидентов, в том числе два предприятия, работу которых представили прокурору. Кроме того, в течение 2026 года стало известно о планах по запуску на территории ОЭЗ нескольких крупных производств. Среди них – завод по выпуску сверхкрупногабаритных шин и комплекс по изготовлению огнезащитных и антикоррозийных красок.