В Омской области собираются строить завод по выпуску миллионов кирпичей

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В Омской области инвесторам презентовали проект нового завода по производству керамического кирпича. Планируемая мощность предприятия составит порядка двух миллионов изделий ежегодно, что позволит перекрыть потребности местного строительного рынка за счет регионального производства.

Завод возведут непосредственно в Полтавском районе, где расположены залежи глины. Прямой доступ к сырью позволит полностью исключить расходы на его транспортировку и заметно снизить себестоимость готовой продукции.

Сопровождение инвестора берет на себя Агентство развития и инвестиций Омской области. Специалисты ведомства помогут оформить земельный участок и подобрать действенные меры государственной поддержки по принципу «одного окна».

Финансирование объекта планируют организовать за счет льготных займов Государственного фонда развития промышленности региона со ставкой до 3 % годовых. Кроме того, бизнес сможет воспользоваться совместными программами с федеральным фондом, привлекающими средства до 200 миллионов рублей.