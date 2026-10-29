Стали известны подробности масштабного транспортного центра под Омском

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Совладелец нового транспортного центра в Дружино Павел Кручинский раскрыл подробности проекта . По его словам, объект станет многопрофильной площадкой и разместится на земельном участке площадью до 200 гектаров под Омском.

– Предполагается, в частности, железнодорожный терминал с погрузкой и разгрузкой, платформа, на которой будут контейнеры. Земля будет размежевана под небольшие участки под резидентов как складского, так и производственного назначения. Концепция размежевания уже есть, – цитирует Кручинского портал «СуперОмск».

Сейчас организаторы проекта решают вопросы с оформлением земли и ее включением в региональную программу. Кручинский отметил, что переговоры идут активно, а команда, занимающаяся запуском центра, обладает необходимой квалификацией.

Помимо Кручинского, совладельцами проекта стали и другие известные омские предприниматели. Среди них – владелец строительного рынка «Южный» Ярослав Шлегель и собственник крупного логистического оператора «Интерконтакт РУС» Сергей Черкай. У последнего есть собственные таможенные склады и железнодорожные пути.

Еще одним партнером проекта стал предприниматель из Новосибирска Егор Казанцев. Он специализируется на консультировании бизнеса и вопросах управления.