В Омске мебельное производство продают почти за бесценок

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В Омске на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже действующего мебельного производства в Октябрьском округе. За полностью укомплектованный бизнес продавец просит 800 тысяч рублей.

Производственный цех площадью 130 квадратных метров на Третьем разъезде находится в аренде. Площадка оборудована грузовым лифтом, зоной отдыха и мини-офисом. Предприятие специализируется на выпуске корпусной мебели – от кухонь и шкафов до торгового и офисного оборудования.

В стоимость входит полный комплект станков и инструмента для завершенного цикла производства. Собственник указывает заявленную прибыль на уровне 450 тысяч рублей в месяц и готов помочь покупателю на старте, а причиной продажи называет нехватку времени на ведение бизнеса.