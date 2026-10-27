Заброшенное здание педуниверситета в Омске перестроят под торговый центр

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В Омске выставили на торги бывший учебный корпус Омского государственного педагогического университета вместе с земельным участком. Продажей имущественного комплекса на улице Романенко, 16, занимается компания «Дом.РФ». Начальная цена лота составляет 98,1 млн рублей.

В состав лота входит четырехэтажное здание 1972 года постройки площадью 7,4 тыс. кв. м и участок площадью 13,7 тыс. кв. м. Ранее в этих стенах располагалось ПТУ № 68, а с 1999 года – художественно-графический факультет ОмГПУ. Вуз прекратил эксплуатацию объекта в 2023 году.

Бывший корпус находится в неудовлетворительном состоянии: внутри скопились мусор и остатки мебели, а сам объект отключен от электроснабжения, отопления и водопровода. Согласно аукционной документации, новую площадку можно использовать под строительство торгового центра, рынка, гостиницы, офисного комплекса или склада.

Прием заявок на участие в торгах пройдет с 28 октября по 30 ноября, а победителя определят 4 декабря.