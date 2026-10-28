Омская налоговая добивается банкротства парка в Набережных Челнах

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Омская налоговая инспекция подала иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ООО «Парк культуры и отдыха», зарегистрированное в Набережных Челнах. Сумма претензий со стороны Межрайонной ИФНС № 7 по Омской области составила 19,45 миллиона рублей. Первое судебное заседание по делу назначено на 17 ноября.

Параллельно отдельный иск к челнинской компании предъявили и самарские налоговики – они требуют взыскать 18,8 млн рублей. Счета парка уже заблокированы на сумму 17 млн рублей.

Представители ООО «Парк культуры и отдыха» пояснили, что иск о банкротстве связан с задолженностью по НДС и обязательным отчислениям за 2026 год. На предприятии заверяют, что вопрос погашения долга обсуждается с налоговиками с третьего квартала, а полностью рассчитаться компания планирует до конца года. В парке подчеркнули, что работают в обычном режиме, не планируют сокращать штат и готовятся к переходу на зимний сезон.

Ранее сообщалось, что в Омской области обанкротилось крупное агропредприятие.