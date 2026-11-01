Продажу площадей бывшего оборонного завода компенсируют акциями

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На площадке ГИС «Торги» по состоянию на субботу, 31 октября, появился лот с акциями омского ЗАО «Трест». Об этом свидетельствуют сведения, опубликованные в материалах торгов.

Речь идет примерно о 14 тысячах бумаг с номиналом 10 рублей каждая. Начальная цена всего пакета определена на уровне около 35,123 миллиона рублей. Актив попал на аукцион в ходе исполнительного производства, возбужденного против владельца ценных бумаг. Пакет охватывает порядка 72,25 % акций компании, которыми распоряжается Николай Аборин, одновременно возглавляющий фирму как генеральный директор. Вырученные средства направят на закрытие его долга перед ТУ Росимущества – взыскание материального ущерба.

Ранее «Трест» проходил по уголовному делу в отношении Аборина во второй половине 2010-х. В 2016 году его осудили за мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, назначив три с половиной года колонии общего режима.

По версии следствия, руководя «Омским техцентром», он сформировал фиктивный долг между госпредприятием и «Трестом», а затем погасил его через передачу помещений в здании бывшего завода «Сатурн» на проспекте Карла Маркса – впоследствии эти площади перепродали. Суд вернул недвижимость в федеральную собственность, а потерпевшей стороне, ТУ Росимущества присудили компенсацию ущерба около 64 миллионов рублей. Похожая сумма указана в документах исполнительного производства.