Омские коллекторы продают многомиллионный долг по цене смартфона

Вчера, 29 октября, объявили о продаже активов омского коллекторского агентства «Капитал-Инвест». Один из лотов представляет собой задолженность жителя Подмосковья перед компанией, размер которой достигает 21 млн рублей.
При этом за возможность взыскать задолженность почти в 21 млн рублей организаторы торгов просят на старте всего 45 тысяч рублей.
Также на торги выставили принадлежащий агентству земельный участок в Черлакском районе Омской области. Он находится недалеко от дороги к деревне Ольховке и занимает свыше 5,9 тысячи кв. метров. Стартовую стоимость недвижимости определили в размере около 4,73 млн рублей.
Отметим, что омская компания «Капитал-Инвест» была создана в марте 2009 года. Последние семь лет она принадлежит одному собственнику – предпринимателю Сергею Никишину из Владимирской области. При этом процедуру банкротства в отношении агентства начали еще в марте 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что омским бизнесменам раздают помещения под одной крышей.