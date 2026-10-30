Омская сеть кофеен захватывает Питер

Фото: Magnific.com

Основатель омской сети кофеен Виктор Скуратов анонсировал расширение бизнеса в Санкт-Петербурге, где вскоре появится еще одно заведение бренда. Новая точка разместится в историческом центре на пересечении Итальянской и Садовой улиц, а ее запуск намечен на первый весенний месяц.

– Рад объявить о таком долгожданном подписании нового договора аренды в Санкт-Петербурге. Новая кофейня будет располагаться на пересечении Итальянской и Садовой. С выходом на Итальянскую, – рассказал Скуратов.

Отметим, что в настоящее время сеть уже управляет пятью точками в северной столице. Предприниматель также добавил, что за последнее время заключил еще два аналогичных контракта, о которых расскажет в ближайшее время, а до конца текущего года планирует занять до пяти новых коммерческих помещений. Ранее бренд успешно вышел на рынок Тюмени.