В Омске провалились торги по продаже имущества газового магната Кришкевича

Фото: Freepik.com

В Омске подвели итоги торгов по продаже имущества Дениса Кришкевича – владельца и руководителя Омской областной газовой компании. Результаты аукциона опубликовали 30 октября.

Так, в списке выставленного на продажу имущества оказались автомобиль Land Rover Range Rover 2016 года выпуска, моторная лодка «Прогресс-4» и лодочный мотор. Также покупателям предлагали 50 % доли в помещении на первом этаже здания на улице Гусарова, 29. Там располагается офис газовой компании – в исторической «Купеческой усадьбе А. А. Липатникова» конца XIX века.

Начальная стоимость всех активов превышала 25 млн рублей. Однако желающих приобрести имущество не нашлось, поэтому аукцион признали несостоявшимся из-за недостаточного количества участников.

Торги проходили в рамках дела о банкротстве Кришкевича, которое рассматривается с лета 2024 года. В апреле 2025-го суд удовлетворил заявление одного из банков и ввел процедуру реализации имущества бизнесмена. Позднее банкротом признали и саму «Омскую областную газовую компанию», которой владеет Кришкевич.