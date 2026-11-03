Бизнес-ланчи в Омске подорожали на треть: рестораторы готовы от них избавиться

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За последние два года стоимость бизнес-ланчей выросла на 35 % – это один из самых высоких показателей среди российских городов. Такие данные приводит Retail.ru со ссылкой на сервис 2ГИС, проводивший соответствующее исследование в октябре 2026 года.

Сильнее всего деловые обеды подорожали в Екатеринбурге – сразу на 40 %. В Москве средняя цена комплекса увеличилась на 30 %, а в Санкт-Петербурге – на 24 %. В целом по городам-миллионникам бизнес-ланч теперь стоит в среднем 479 рублей, тогда как два года назад расценки были почти на треть ниже.

Комплексный обед

Традиционно обед для русского человека – самый плотный и сытный прием пищи за день. Совершенно другого принципа придерживаются европейцы. В частности, британцы, откуда в современной России заимствовали традицию делового обеда, воспринимают бизнес-ланч как перекус, который не отвлекает от дел и который можно съесть очень быстро. Британцы предпочитают сытные обеды по вечерам.

В свое время граф Сэндвич изобрел для бизнес-ланча специальный бутерброд: чтобы руки оставались чистыми, он просил класть мясо между двумя ломтями хлеба. Эту моду быстро подхватили, и сэндвич стал неотъемлемым атрибутом перекуса в обед. Позже популярными стали бургеры; в отличие от сэндвичей, едят их горячими, и котлету для них специально жарят.

Впрочем, для российского потребителя бизнес-ланч – это прежде всего комплексный обед из первого блюда, горячего с мясом или рыбой, гарнира, салата и напитка. Нередко в комплекс включают и выпечку. При этом иногда весь набор обходится дешевле одного блюда из основного меню заведения.

Невыгодная экономика

Эксперты сервиса 2ГИС объяснили рост цен на бизнес-ланчи подорожанием продуктов питания, увеличением расходов на персонал, коммунальные услуги и аренду помещений.

– Подорожали продукты, выросли расходы на персонал, к тому же подорожала аренда и «коммуналка». Из-за этого сохранять цены на уровне двухгодичной давности невыгодно по экономике. Я бы добавила сюда повышение налогов, – отметила управляющая кафе Лидия Осокина.

По ее словам, держать цену обеда ниже 500 рублей означает работать себе в убыток. При этом предпринимательница подчеркивает: на бизнес-ланчах заведения стараются не зарабатывать, а наценка на них вдвое меньше обычной. Главное для кафе или ресторана – репутация заведения и желание гостей вернуться.

В 16 крупнейших городах России бизнес-ланчи есть в меню 11,7 тыс. заведений, это на 4 % меньше, чем в октябре 2024 года. Лидером по абсолютному количеству остается Москва: 3,9 тыс. точек, за два года их число сократилось на 6 %. На втором месте – Санкт-Петербург с 2,9 тыс. заведениями (–7 %), на третьем – Екатеринбург (662 точки, +4 %).

Самый заметный рост количества заведений с ланчами – в Омске, где их стало больше на 15 % (228 точек). Также прибавили Ростов-на-Дону (+7 %, 254 точки), Воронеж и Красноярск (+6 %, 327 и 275 точек соответственно).

Еда в доставке

Еще одна тенденция на рынке – потребители стали отказываться от бизнес-ланчей. Эксперты связывают это с изменением привычек людей: прийти и заказать обед бывает делом хлопотным. Перед визитом требуется уточнить у заведения наличие ланча, состав комплекса, выбор блюд, стоимость, доплаты и время подачи.

– Для отдельного обеденного меню требуются дополнительные закупки, непроданные блюда приводят к списаниям, – рассказывает управляющая кафе. – Я бы предпочла бизнес-ланчи отменить, а делать дневные скидки на основное меню.

Все большую популярность набирают готовая еда из магазинов и доставка. Помимо обедов, курьеры привозят завтраки, например овсянку с орехами или изюмом. Среди супов чаще всего заказывают том-ям, борщ, солянку и куриную лапшу, а из вторых блюд – плов, котлеты, курицу с гарнирами и лазанью. Часто такие блюда продают в морозильных камерах магазинов, на работе их нужно просто разморозить и разогреть.

Сервисы доставки предлагают и более широкий выбор, включая блюда для веганов и рационы для тех, кто следит за фигурой. Существуют и специальные конструкторы обедов, позволяющие собрать меню под собственные предпочтения – вплоть до отказа от горячего в пользу салата.

Впрочем, в заведениях рядом с крупными офисными центрами комплексные обеды, по мнению аналитиков 2ГИС, сохраняют спрос: для ценителей скорости, предсказуемости и экономии они остаются удобным решением.