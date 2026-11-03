Эксперты нагрянули в пригород Омска для составления плана развития

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В Омской области взялись за мастер-план развития агломерации до 2040 года. Работы начались в июле, а сейчас специалисты перешли к комплексной диагностике территории. План-график на установочной встрече представил заместитель председателя правительства региона Андрей Шпиленко. В обсуждении участвовали Агентство развития и инвестиций Омской области и компания «Стратеджи Партнерс Групп», которой и досталась разработка документа.

Главные темы – развитие региона, Омска и Омского района. Исходные данные уже собраны, эксперты проводят диагностику территории. В октябре разработчики работали в Омске и осмотрели площадки Омского района: логистические и рекреационные объекты, особую экономическую зону и зоны новой застройки.

Кроме того, прошли встречи с архитекторами и промышленниками. Всего разработчики провели больше 40 интервью с представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.

Результаты диагностики планируют получить в начале декабря, а стратегическую концепцию развития агломерации – в середине декабря.

Ранее сообщалось об опросе о дальнейшем развитии Омской агломерации.