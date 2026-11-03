Заброшенный долгострой у СКК им. Блинова отдадут под нужды частной школы

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В Омске возобновились работы на трехэтажном недострое, расположенном на улице Степной, 129, рядом с СКК имени Виктора Блинова. Заказчиком реконструкции выступает частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой», в собственности которого находится объект. Подрядчиком является компания «Проект Строй», сообщает РБК Омск.

Возведение административного здания началось более десяти лет назад без необходимых документов, из-за чего объект длительное время простаивал как самострой.

По словам директора ООО «Проект Строй» Сергея Плиско, когда начали возникать вопросы по сносу здания, документы удалось привести в порядок.

– Когда начали возникать вопросы по сносу здания, мы привели документы в порядок. Сейчас идет уборка территории после десятилетнего отсутствия эксплуатации объекта. В здании надо прибраться и потом выходить на отделку. Предварительно, работы должны завершиться в следующем году. По документам это будет административное здание, – рассказал Плиско.

В самой школе Анны Муратовой подтвердили, что здание находится в собственности образовательной организации. Однако точное назначение помещений после завершения ремонта руководство пока не определило.