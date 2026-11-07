Омичам рассказали, как вернуть переплаченные за газ деньги

фото: Минэнерго Омской области

Государственное предприятие «Омскгоргаз» нашло вариант решения проблемы с возвратом авансовых платежей, которые жители Омска ранее внесли в адрес акционерного общества «Омскгоргаз», ныне проходящего процедуру банкротства.

Сейчас ведется процедура по переходу абонентов частного «Омскгоргаза» в государственный, и существовала угроза потери денег клиентов, ранее внесенных на счет АО в качестве авансовых платежей.

– Договорились с представителями прекратившего работу АО «Омскгоргаз», что они примут и постараются положительно рассмотреть все заявления о возврате переплат от горожан, которые добросовестно оплатили свои квитанции вперед, – отметил директор ГП «Омскгоргаз» Дмитрий Мишуров.

Для оформления возврата авансовых платежей абонентам нужно подготовить пакет документов:

1. Заявление установленного образца. 2. Копия паспорта плательщика. 3. Копии чеков, подтверждающих переплату. 4. Банковские реквизиты для перечисления средств.

При этом данные в заявлении и счет для возврата денежных средств обязательно должны принадлежать тому человеку, который вносил оплату, даже если он не является собственником жилья.

Подать документы можно двумя способами:

– по электронной почте – отправить на адрес biv@omskgorgaz.ru с темой письма «Возврат денежных средств»;

– лично – принести в офис АО «Омскгоргаз» по адресу: ул. Интернациональная, 14, офис 24.

Чем еще обернется для омичей переход из частного «Омскгоргаза» в государственный, читайте в нашем материале.