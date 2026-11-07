Омский нарколог развеял мифы о «полезном» красном вине

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Врач психиатр-нарколог Омского наркологического диспансера Михаил Курушкин выступил с опровержением распространенных заблуждений о безвредности умеренного употребления спиртного.

По словам медика, никакой безопасной дозы алкоголя не существует. Даже редкие эпизоды употребления способны запускать цепочку опасных реакций в организме. Среди них доктор называет перепады давления, нарушения ритма сердца и повышение вязкости крови. Такую позицию он подкрепляет собственной врачебной практикой.

– Как нарколог, я вижу, что даже эпизодическое употребление алкоголя может запускать каскад опасных изменений: скачки давления, аритмию, сгущение крови, – заявляет доктор Курушкин.

Отдельно нарколог разбирает популярное убеждение, будто малые порции вина расширяют сосуды и защищают от тромбов. Действительно, после приема спиртного просвет сосудов на короткое время увеличивается, признает специалист. Однако следом наступает обратная реакция – продолжительный спазм. В результате кровь густеет, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой, а угроза ишемического инсульта возникает уже через час после выпитого.

Опровергает Михаил Курушкин и миф о пользе красного вина при гипертонии. Спиртное любого вида способно вызвать резкий подъем артериального давления. Если человек регулярно «лечится» таким образом, это грозит гипертоническим кризом. Постоянные перепады давления постепенно изнашивают сосуды головного мозга, и однажды они могут разорваться – тогда происходит кровоизлияние, представляющее серьезную опасность.

Еще одно опасное заблуждение касается тех, кто уже перенес инсульт и считает, что небольшие дозы спиртного им не повредят. Для таких пациентов алкоголь находится под абсолютным запретом. Многие из них принимают лекарства, действие которых этанол либо сводит на нет, либо превращает препараты в опасные для жизни. Кроме того, у переболевшего инсультом человека приступ может повториться, а распознать его симптомы на фоне опьянения практически невозможно. При выраженной алкогольной зависимости вероятность инсульта, по словам врача, вырастает в разы – такие пациенты переносят его в 4–5 раз чаще остальных.