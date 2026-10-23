В Омске массово закрываются точки разливного пива и алкомаркеты

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Омск вошел в число российских городов-миллионников с самым заметным сокращением точек по продаже алкоголя и разливного пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования геосервиса «2ГИС».

К началу октября количество магазинов разливного пива в Омске упало на 15 % – сейчас в городе насчитывается 415 таких точек. По темпам закрытия Омск уступил только Воронежу (–16 %). В сегменте обычных алкомаркетов Омск также показал существенный спад: число специализированных магазинов сократилось на 12 % – до 709 объектов.

Эксперты отрасли связывают массовое закрытие с комплексным давлением на малый бизнес: ростом закупочных цен, увеличением расходов на аренду и зарплаты, а также ужесточением административных требований, включая обязательную маркировку и учет пивных кег.

Отдельной причиной закрытия магазинов и точек общепита в омских многоэтажках стали региональные ограничения на торговлю спиртным. Вдобавок к этому небольшие заведения не выдерживают конкуренции с крупными продуктовыми сетями, которые активно забирают покупательский трафик.