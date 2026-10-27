Попали в тренд: в Омске массово закрываются алкомаркеты

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Омск попал в список крупных российских городов, где за последний год существенно уменьшилось количество алкогольных магазинов. Такие данные приводятся в исследованиях сервиса «2ГИС». «Омск-информ» узнал, как на самом деле обстоят дела с градусными напитками в регионе.

Пива стало меньше

По информации сервиса, в Омске алкомаркетов стало меньше в среднем на 12 % по сравнению с прошлым годом. Схожая динамика наблюдается в Новосибирске, Красноярске и Воронеже. Обратный процесс зафиксирован лишь в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, где число таких торговых точек выросло на 1 % и 2 % соответственно.

Сильнее всего сокращение затронуло Нижний Новгород – там закрылось 535 магазинов, что составило 22 %. В Москве количество точек, торгующих спиртным, уменьшилось на 5 % за год.

Отдельно аналитики отметили снижение числа магазинов разливного пива в городах-миллионниках: к началу октября их осталось немногим более 9,3 тыс., то есть на 8,7 % меньше. В Санкт-Петербурге закрылось около тысячи таких точек (9 %), в Краснодаре – 809 (10 %), в Челябинске – 593 (13 %), в Воронеже – 501 (16 %). В Омске прекратили работу 415 пивных магазинов, что соответствует 15 %.

– У разливного пива ситуация сложная. Этот формат сильно зависит от постоянного локального покупателя, а его экономика становится все более напряженной. Розничные продажи пива снижаются, при этом растут акцизы, закупочные цены, аренда и расходы на персонал, – рассказал порталу РИА «Недвижимость» сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин.

Виноват «Честный знак»

Дополнительное давление на пивной сегмент оказывают ужесточившиеся требования к электронному документообороту и обязательная маркировка каждой единицы товара, будь то бутылки, банки или кеги.

С апреля 2026 года схема учета продаж в рознице меняется: сведения теперь проходят через «Честный знак» в ЕГАИС. Свою роль играют и региональные ограничения – в Омской области действуют меры против так называемых наливаек.

Подорожает импортный алкоголь

Еще один фактор, который повлияет на рынок алкоголя, – возможное подорожание крепких напитков из недружественных стран. Как сообщает «Коммерсант», пошлину на их ввоз планируют поднять с 3 до 5 евро за литр; решение могут принять уже в ноябре 2026 года, а вступить в силу новые ставки должны в январе 2027-го.

– В случае принятия этого документа рост пошлин неизбежно скажется на стоимости импортного алкоголя, – полагает руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

При нынешнем валютном курсе оптовые цены на бутылку могут вырасти на 70–100 рублей. Наиболее уязвимым окажется сегмент до 1,5 тыс. рублей за бутылку – именно там изменение ставки сильнее всего повлияет на экономику поставок и розничную стоимость. Сейчас в России действует комбинированная пошлина на импортный алкоголь из недружественных стран: 20 % от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр, – эта мера применяется с сентября 2024 года.

Все эти меры и ограничения, безусловно, повлияют на количество предлагаемых омичам спиртных напитков. Но наверняка меньше желающих от этого не станет.

Редакция РИА «Омск-информ» напоминает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.