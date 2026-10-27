В Омской области установят внушительный ценник на подключение к газу

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С нового года в Омской области могут измениться расценки на подключение к газовым сетям «Омскгоргаза». Как сообщается в приказе региональной энергетической комиссии, новые тарифы планируют ввести с 1 января.

Для бизнеса плата за технологическое присоединение составит 96 084,96 рубля без НДС при максимальном расходе газа до 15 кубометров в час. Для остальных категорий заявителей предусмотрен такой же тариф с учетом НДС, если расход газа не превышает 5 кубометров в час.

Указанные расценки будут действовать при подключении объектов, расположенных не далее 200 метров по прямой от газовой сети. При этом работы должны проводиться без применения сложных технологий, в том числе бестраншейной прокладки труб, и установки дополнительных редукционных узлов.

В то же время для некоторых категорий заявителей подключение к газу обойдется в 0 рублей. В их числе – владельцы частных домов, которые подключают газ для бытовых нужд и имеют документы на дом и земельный участок.

Нулевой тариф также предусмотрен для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, включая фельдшерские пункты и врачебные кабинеты. Кроме того, платить за технологическое присоединение не придется при подключении котельных, которые отапливают школы, детские сады и больницы. Льгота распространяется и на дома, расположенные на садовых участках в населенных пунктах, где газ уже есть или запланирована газификация.

Предполагается, что новые тарифы будут действовать в течение всего 2027 года. Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 3 ноября.