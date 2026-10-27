Омская область неожиданно нацелилась на новые экономические связи с Абхазией

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Омская область планирует развивать сотрудничество с Абхазией в торговле, экономике, образовании и социальной сфере. Перспективы совместных проектов губернатор Виталий Хоценко обсудил с вице-премьерами республики Вараздатом Миносяном и Майей Цыбулевской.

- Провели рабочую встречу с вице-премьерами Республики Абхазия Вараздатом Мелконовичем Миносяном и Майей Васильевной Цыбулевской. Обсудили перспективы совместных проектов в социальной сфере, расширение торгово-экономических связей и укрепление сотрудничества, - сообщил глава региона.

Как отметил Хоценко, Омскую область и Абхазию уже связывают гуманитарные контакты. В частности, студенты из республики учатся в омских вузах, а между регионами действует сезонное авиасообщение.

По словам губернатора, существующие связи создают основу для дальнейшего развития сотрудничества. Регион намерен укреплять взаимодействие с Абхазией в экономике, образовании и социальной сфере.