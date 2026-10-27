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·Общество·Олег Кипорук

Под Омском открыли новые месторождения

В регионе расширен перечень мест добычи полезных ископаемых.
Карьерный самосвал

Министерство природных ресурсов и экологии утвердило изменения в официальный перечень участков недр местного значения. Документ, подписанный сегодня, 27 октября, дополняет профильную таблицу новыми позициями.

В список вошли два объекта, расположенных в Омском районе, – участок «Травкино» и Давыдовский участок. На обеих территориях залегают суглинки.

Согласно приказу, участки предназначены для геологического изучения без ограничения по глубине, а также для последующей разведки и добычи полезных ископаемых с определением нижней границы подсчета запасов. Работы и вовлечение территорий в хозяйственный оборот планируются в четвертом квартале этого года.

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·Общество·Олег Кипорук

Под Омском открыли новые месторождения

В регионе расширен перечень мест добычи полезных ископаемых.
Карьерный самосвал

Министерство природных ресурсов и экологии утвердило изменения в официальный перечень участков недр местного значения. Документ, подписанный сегодня, 27 октября, дополняет профильную таблицу новыми позициями.

В список вошли два объекта, расположенных в Омском районе, – участок «Травкино» и Давыдовский участок. На обеих территориях залегают суглинки.

Согласно приказу, участки предназначены для геологического изучения без ограничения по глубине, а также для последующей разведки и добычи полезных ископаемых с определением нижней границы подсчета запасов. Работы и вовлечение территорий в хозяйственный оборот планируются в четвертом квартале этого года.

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Рубрика - Общество