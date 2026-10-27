В Омской области сразу десять сел обзаведутся «модными» почтовыми отделениями

Фото: Пресс-служба Почты России в Омской области

В Омской области построят 10 новых почтовых отделений в небольших и отдаленных населенных пунктах. Как сообщили в региональной пресс-службе «Почты России», они появятся в Юрьевке, Хорошках, Сажино, Березовке, Цветнополье, Новоуральском, Пристанском, Москаленском, Иртыше и Желанном.

– Быстровозводимые здания сельских офисов будут равноценны городским. Их оборудуют в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем компании. Построенные объекты подключат ко всем необходимым инженерным системам, установят пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, оборудование для климатического контроля и кондиционирования воздуха, новую мебель и современную оргтехнику, которая позволит автоматизировать рабочие процессы. Также новые почтовые офисы будут полностью адаптированы для обслуживания маломобильных клиентов, – заявили в пресс-службе.

Отметим, что жители смогут отправлять письма и получать посылки, оформлять подписку на издания, покупать товары, оплачивать коммунальные услуги и получать пенсии. Кроме того, в отделениях оборудуют «уголки здоровья», где посетители смогут бесплатно измерить давление и температуру.