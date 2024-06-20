Принятые ограничения будут действовать в течение 6 лет.

Принятые ограничения будут действовать в течение 6 лет.

На сегодняшнем пленарном заседании Заксобрания Омской области приняли закон, запрещающий круглосуточную торговлю алкоголем в многоквартирных домах. Согласно документу, с 1 марта 2025 года в барах, буфетах и отдельных кафе, расположенных в многоэтажках, перестанут торговать спиртным. То есть исчезнут так называемые «наливайки».

Таким образом, купить алкоголь в подобных заведениях в Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске жители смогут с 10.00 часов до 22.00 часов.

– Закон направлен на соблюдение интересов жителей области и бизнеса, честно ведущего деятельность, – заявила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Принятые на региональном уровне ограничения будут действовать на протяжении 6 лет. Отмечается, что принятый закон не коснется ресторанов и кафе, соответствующих требованиям. Им на федеральном уровне разрешена продажа алкоголя на протяжении всего времени работы.