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Магазины товаров для дома в российских мегаполисах теряют покупателей. За год их число в городах-миллионниках сократилось на 12 %, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные сервиса «2ГИС». Всего в крупных городах сейчас работает 25 тыс. таких точек.

Омск оказался в числе городов с самым заметным сокращением – за год число магазинов товаров для дома уменьшилось на 14 %, до 966. Сильнее падение только в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где магазинов стало меньше на 15 %. В Краснодаре сокращение такое же, как в Омске, – 14 %.

Основная причина – переход покупателей на маркетплейсы. По сегментам картина такая: магазинов посуды стало меньше на 18 % (6,9 тыс.), домашнего текстиля – на 9 % (7,6 тыс.), мебели – на 12 % (6,4 тыс.), хозтоваров – на 8 % (10,4 тыс.).