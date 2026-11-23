Фото: magnific.com

В Омске закрывается бар Rock club, расположенный на улице Лермонтова в центре города. О прекращении работы сообщили в соцсетях заведения.

– «Рок-клуб», к сожалению, сообщает о своем закрытии. Очень хочется назвать всех поименно, кто сделал эту жизнь ярче и лучше, но боюсь, что не хватит буковок. Вы сами все знаете, вы лучшие. По всем концертам, которые не смогут состояться, вы можете нам написать, и мы попробуем перекинуть вас на другие, подходящие площадки. У групп, которые попали на само закрытие, очень хочется попросить прощения, – говорится в посте.

Бар работал в Омске с 2008 года. Здание, где он находится, – офисное: помимо клуба, в нем есть пекарня, школа искусств для детей и взрослых, столовые, магазины и маркетплейсы.

В феврале прошлого года появилась информация о продаже Rock club за 20 млн рублей. Собственник бара тогда отмечал, что ему стало тяжело заниматься бизнесом.