Фото: пресс-служба Омского района

Сельхозпредприятия Омской области за девять месяцев 2026 года потратили на обновление техники 4,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

Активнее других технику обновляли хозяйства Омского, Павлоградского, Азовского, Москаленского и Марьяновского районов.

Всего за это время аграрии купили 81 трактор и 68 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, в хозяйствах появились 43 сеялки и 26 посевных комплексов.

Для животноводства приобрели шесть кормоуборочных комбайнов, для перевозки грузов – 29 автомобилей. Еще 72 единицы зернотокового оборудования пополнили парк, в том числе 14 зерносушилок.

В ведомстве отметили, что приоритетные направления модернизации хозяйства определяют самостоятельно исходя из своих потребностей.