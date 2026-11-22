В Ленинском округе Омска стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания микрорайона «Входной», предусматривающего снос старого жилфонда и возведение новых многоэтажных домов. Соответствующая документация опубликована администрацией города.
Обсуждения продлятся до 10 декабря 2026 года.
Реновация охватит территорию от городской черты вдоль южной границы СНТ «Движение», включая садоводства «Связист» и «Ветеран», вплоть до местной котельной. Под демонтаж попадут 19 двухэтажных многоквартирных зданий, построенных в ранние советские годы, – от домов № 9 и № 10 на юге до № 14/2 и № 14/3 на севере.
Вместо них на освободившемся участке появится девять многоэтажек: шесть восьмиэтажных и три переменной высоты от шести до восьми этажей. В части новостроек предусмотрят помещения под магазины и бытовые услуги, а в четырех домах оборудуют подземные паркинги на 18 машиномест каждый.
Помимо жилья, проектом заложено расширение существующих проездов и прокладка новых улиц по периметру поселка, а также обустройство спортивной площадки. Кроме того, здесь планируют разместить рынок, магазин, точку общепита, станцию техобслуживания и автомойку. Полностью реализовать все запланированные преобразования рассчитывают к 2040 году.