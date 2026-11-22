В Ленинском округе Омска стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания микрорайона «Входной», предусматривающего снос старого жилфонда и возведение новых многоэтажных домов. Соответствующая документация опубликована администрацией города.

Обсуждения продлятся до 10 декабря 2026 года.

omskinform.ru

Реновация охватит территорию от городской черты вдоль южной границы СНТ «Движение», включая садоводства «Связист» и «Ветеран», вплоть до местной котельной. Под демонтаж попадут 19 двухэтажных многоквартирных зданий, построенных в ранние советские годы, – от домов № 9 и № 10 на юге до № 14/2 и № 14/3 на севере.

Вместо них на освободившемся участке появится девять многоэтажек: шесть восьмиэтажных и три переменной высоты от шести до восьми этажей. В части новостроек предусмотрят помещения под магазины и бытовые услуги, а в четырех домах оборудуют подземные паркинги на 18 машиномест каждый.

Помимо жилья, проектом заложено расширение существующих проездов и прокладка новых улиц по периметру поселка, а также обустройство спортивной площадки. Кроме того, здесь планируют разместить рынок, магазин, точку общепита, станцию техобслуживания и автомойку. Полностью реализовать все запланированные преобразования рассчитывают к 2040 году.