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Проектная документация на завершение строительства проблемного дома на улице 70 лет Октября, 3, корпус 4 в Омске не прошла государственную экспертизу. Отрицательное заключение выдало учреждение «Государственная экспертиза Омской области».

Застройщиком выступает Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области, а подготовкой проектной документации занималось ООО «Арт РемСтрой», принадлежащее Карену Мартояну. Контракт с этой компанией на достройку объекта заключили на 665 миллионов рублей.

Этот долгострой в районе ЖК на Поворотной тянется почти 20 лет: возводить дом начинали еще в середине 2000-х годов в составе ЖК «Высокие бульвары», позднее известного как ЖСК «Кристалл», но застройщик обанкротился. В начале 2024 года старые непригодные конструкции пришлось снести для возведения здания заново, а сроки сдачи многократно сдвигались на фоне проверок прокуратуры и Следственного комитета.

Работы на площадке возобновились лишь в октябре 2026 года. Теперь подрядчику предстоит исправить замечания экспертов и снова подать скорректированную документацию на проверку.