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В Омске на общественное обсуждение вынесли проект планировки микрорайона Входной, который представляет собой эксклав Ленинского округа рядом с одноименной железнодорожной станцией. Документ подготовила «Омскархитектура», а преобразования рассчитаны на период до 2040 года.

Наиболее заметным изменением станет снос целого квартала двухэтажных жилых домов от номеров 9 и 10 на юге до 14/2 и 14/3 на севере. На освободившихся площадях намерены возвести шесть восьмиэтажек и три дома переменной этажности – от шести до восьми этажей.

Помимо застройки, проект предполагает расширение действующих дорог и прокладку нескольких новых по периметру поселка, которые в документах значатся как проектируемые улицы. Также в планах значатся благоустройство территории и строительство спортивной площадки. При этом сроки воплощения проекта и вероятность его запуска в полном объеме пока неизвестны.