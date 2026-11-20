Фото: Omskinform.ru

Появление платных парковок в центре Омска вызвало недовольство среди местных жителей. Автомобилисты, которые раньше бесплатно оставляли машины рядом с домами, опасаются, что за привычные парковочные места теперь придется платить. Некоторые считают, что городские власти включили в платную зону даже территории, которыми раньше свободно пользовались жильцы многоквартирных домов.

С такой ситуацией, в частности, столкнулись собственники квартир в доме № 6 на улице Маршала Жукова и № 22 на улице Почтовой. Как стало известно «Омск-информу», они направили коллективное обращение в прокуратуру города Омска с просьбой проверить законность включения этих территорий в зону платной парковки.

Фото: Omskinform.ru

В своем обращении собственники указывают, что спорные участки относятся к придомовой территории и предназначены для обслуживания жилых зданий. В качестве аргумента они приводят положения Жилищного кодекса РФ, согласно которым земельный участок с элементами благоустройства может входить в состав общего имущества владельцев квартир.

– Согласно проектной документации на строительство (очереди первая, вторая, третья) 148-квартирного дома, состоящего из восьми подъездов с выходами из подъездов № 1, № 2, № 4, № 6 и арочным проходом на ул. М.Жукова и фактическому землепользованию указанная территория является элементами благоустройства, местом пользования и обслуживания МКД. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ земельный участок под многоквартирным домом с элементами благоустройства принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Распоряжение общим имуществом (в том числе его использование третьими лицами за плату) допускается только по решению общего собрания собственников (п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ), – говорится в обращении.

Фото: Omskinform.ru

Жители также обращают внимание, что парковочные места были предусмотрены еще при проектировании жилого комплекса и предназначались в том числе для собственников квартир. Теперь же возможность оставлять там машины может оказаться платной. По мнению омичей, это особенно осложнит жизнь пожилым людям и тем, кому трудно передвигаться на большие расстояния.

Собственники попросили прокуратуру проверить законность включения спорных участков в перечень платных парковок, а также установки дорожных знаков, оборудования и опор видеонаблюдения возле домов. Кроме того, они требуют запросить у администрации документы о границах земельных участков, схемы размещения машино-мест и проект организации дорожного движения. Если надзорное ведомство выявит нарушения, жители просят добиться приостановки работ до выяснения правового статуса территории.

В прокуратуре редакции сообщили, что пока не располагают точной информацией о поступлении обращения.

– Если было обращение, значит, по нему организована проверка… По существу заявители получат ответ в течение месяца с момента обращения, – пояснили в надзорном ведомстве.

Фото: Omskinform.ru

Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и обнаружил шесть парковочных площадок разного размера. Три самые крупные из них раньше были бесплатными. На улице Почтовой часть мест оборудована в виде парковочных карманов, на других участках автомобилисты просто оставляли машины вдоль дороги. Теперь там устанавливают знаки платной парковки.

При этом изменения затрагивают не только жильцов двух домов, обратившихся в прокуратуру. В непосредственной близости находятся еще пять крупных многоквартирных зданий. Согласно данным «Яндекс Карт», в них располагаются 42 организации – магазины, офисы и различные конторы. Их сотрудники и посетители также пользовались бесплатными парковочными местами.

Один из главных вопросов, который теперь волнует автомобилистов, – где оставлять машины тем, кто живет непосредственно возле платных парковок. Некоторые жители считают, что для них городским властям стоило бы предусмотреть отдельные условия.

– Жукова, 6 – единственный дом, который окружили платными парковками. За счет жильцов Жукова, 6 администрация будет улучшать трафик, экологию, снижать выбросы... Для чего сделали широкие тротуары по улице Пушкина? Вопрос риторический: чем больше плитки, тем больше смета. Почему не организовать бесплатные, организованные парковочные места? Малый бизнес выдавливают с первых этажей по центру. Ради чего, кого? Автопарк города не пригоден для перевозки горожан, чтобы призывать пересесть на маршрутки. Безответственное и невзвешенное решение горсовета. Парковки смастерили для богатых, кто может купить годовой абонемент, и для чиновников с льготами, – считают жильцы.

Фото: Omskinform.ru

Недовольны изменениями и автомобилисты из соседних домов. Например, один из жителей улицы Пушкина рассказал «Омск-информу», что и раньше найти свободное место возле дома было непросто.

– У нас во дворе всего около десяти парковочных мест, еще шесть находятся за забором. Однако места внутри двора жители уже распределили между собой, а за забором припарковаться удается далеко не всегда. Куда теперь обычным людям девать свои автомобили? На Почтовой, где раньше была парковка, тоже установили эти знаки, – поделился омич.

По словам мужчины, теперь автомобилистам фактически придется платить за то, чтобы оставить машину возле собственного дома. Он недоумевает, почему городские власти не предусмотрели для местных жителей альтернативных вариантов. В качестве примера омич привел Санкт-Петербург, где для жителей центральных районов действует специальный тариф на парковку.

Так, годовое разрешение для владельцев квартир стоит 2 640 рублей, тогда как обычный годовой абонемент обходится более чем в 352 тысячи рублей. Разница превышает 130 раз. Получается, что местные жители платят за парковку около 7 рублей в день, а приезжим один час стоянки обходится в 100-360 рублей. Таким образом, льготное разрешение окупается буквально за несколько дней по сравнению с обычным тарифом.

Фото: Omskinform.ru

В департаменте городского хозяйства мэрии корреспонденту «Омск-информа» не смогли объяснить, планируют ли вводить подобные льготы для жителей Центрального округа и домов, расположенных непосредственно возле платных парковок. Вместо ответа на этот вопрос чиновники перечислили категории омичей, которые уже имеют право на бесплатную стоянку, и рассказали о планах ввести абонементы для тех, кто регулярно пользуется парковками в течение рабочего дня.

Бесплатно парковаться могут инвалиды I, II и III групп, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО. Льгота распространяется на один автомобиль, зарегистрированный на самого льготника или его законного представителя. При этом для инвалидов и тех, кто их перевозит, бесплатными будут только специально отведенные места. Без оплаты также смогут оставлять машины сотрудники пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб при исполнении служебных обязанностей.

А вот получат ли какие-либо послабления омичи, которые живут буквально по соседству с платными парковками, в департаменте так и не уточнили.

Фото: Omskinform.ru

Напомним, что платные парковки появятся в центре Омска в границах улиц Яковлева, Потанина, Маршала Жукова и набережной Тухачевского. Всего в список попали 47 улиц, где планируют оборудовать 203 парковки. Из них 32 разместят на отдельных площадках, а еще 171 – вдоль дорог. В общей сложности платная парковка охватит более 3,5 тыс. машино-мест. В этих же границах останутся 2,7 тыс. бесплатных мест общего пользования.

По информации городской администрации, час парковки будет стоить 60 рублей независимо от того, на какой улице находится стоянка. Первые 15 минут после въезда будут бесплатными – это время отведено на поиск места и начало парковочной сессии.

Оплачивать стоянку в будни нужно будет с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни, а также с 20:00 до 8:00 парковаться можно будет бесплатно.

Внести плату можно будет через сайт и приложение «Парковки Омска», сервисы Сбербанка или по SMS. Если водитель не сможет оплатить парковку сразу, это разрешат сделать до 23:59 того же дня. В таком случае нужно будет указать время, когда автомобиль фактически занял место.

Для автомобилистов, которые регулярно оставляют машины на платных парковках в течение рабочего дня, также прорабатывают возможность введения абонементов.

По сути, проблема не столько в самой идее платных парковок, сколько в том, что при их организации, похоже, не подумали о людях, которые живут рядом с ними. Власти определили тарифы, способы оплаты и категории льготников, но так и не объяснили местным жителям, где теперь оставлять свои машины и почему за парковку возле собственного дома они должны платить наравне с приезжими. Получается, что город рассчитывает заработать на новой системе, а автомобилистам, которые годами пользовались этими местами, теперь приходится самостоятельно искать выход из ситуации.