Omskinform.ru

В центре Омска в ближайшее время заработают платные муниципальные парковки, охватывающие 47 участков дорог. Стоимость стоянки составит 60 рублей в час, поэтому автомобилистам, проводящим в центре целый день, придется закладывать в бюджет до 780 рублей ежедневно.

Чтобы водители не пытались сэкономить, оставляя машины под запрещающими знаками или на газонах вне поля зрения камер, в городе усилят мобильный контроль. Как сообщает «СуперОмск», со следующего, 2027 года парк автомобилей, оснащенных комплексами видеофиксации «Дозор-М3», планируют расширить с трех до пяти экипажей.

Усиление контроля принесет ощутимый эффект и для городского бюджета. По данным на 1 октября, три действующих экипажа помогли выписать свыше 10 тысяч штрафов на общую сумму 22,1 млн рублей, из которых 16,8 млн уже пополнили казну. Появление пяти патрульных машин позволит увеличить годовой объем поступлений от штрафов примерно до 49 млн рублей.

Кроме того, рассматривается возможность пересмотра самих санкций, чтобы нарушение правил стоянки не казалось водителям выгоднее оплаты парковки. На сегодняшний день за неоплаченную парковку грозит штраф в размере 3,5 тысячи рублей (помимо необходимости оплатить время стоянки по тарифу).

Заезд на газон обходится нарушителям в 2 тысячи рублей – при этом, согласно обновленным нормам, отсутствие травы на участке больше не освобождает от ответственности, если зеленый покров на этой земле подлежит восстановлению.