На окраине Омска хотят сделать огромную автостоянку

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Администрация Омска намерена провести торги на право аренды земли в Советском округе, где сейчас расположена несанкционированная свалка. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте городской мэрии.

Речь идет о территории площадью 14 167 квадратных метров, расположенной рядом с путепроводом через железную дорогу в северной промзоне. По условиям аукциона, использовать надел можно исключительно для хранения автотранспорта. Иных вариантов назначения документация не предполагает.

Ранее у этой площадки были другие перспективы: в 2019 году Агентство развития и инвестиций Омской области предлагало ее инвесторам. Однако желающих освоить территорию не нашлось, и вскоре она привлекла внимание властей из-за стихийной свалки. В 2024 году мэрия внесла участок в план по ликвидации отходов.

Убрать мусор тогда не получилось. Помимо бытовых отходов, на территории нашли строительные, а на их вывоз и утилизацию потребовалось дополнительное финансирование.

Еще одну стоянку для машин городские власти планируют разместить на Левом берегу. Участок площадью 4 235 квадратных метров, который мэрия также готова сдать в аренду, находится возле перекрестка улиц Кондратюка и Волгоградской.