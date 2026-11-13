В Госдуме решат, кому отвечать за аварии с беспилотными машинами

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В Госдуму внесли правительственный законопроект, определяющий правовые основы движения беспилотных автомобилей по российским дорогам. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Инициатива устанавливает правила эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), которые могут передвигаться без непосредственного участия водителя, в том числе с использованием дистанционной поддержки. Также законопроект закрепляет требования к производителям и операторам по техническому обслуживанию машин и обновлению программного обеспечения.

Кроме того, документ разграничивает обязанности изготовителей беспилотных автомобилей, разработчиков технологий, водителей, операторов дистанционной поддержки и пассажиров. Отдельные положения касаются защиты информации и ее хранения на российских серверах.

Законопроект предусматривает пять уровней автоматизации. Автомобили первого и второго уровней беспилотными считаться не будут: автоматические системы в них лишь помогают водителю, который сохраняет ответственность за управление и контроль дорожной обстановки.

На третьем уровне машина может двигаться самостоятельно, но водитель обязан находиться в салоне и быть готовым перехватить управление. Для четвертого уровня его присутствие уже необязательно: в экстренной ситуации контроль над автомобилем сможет взять дистанционный оператор. Пятый уровень предполагает полную автономность в любых условиях без участия человека. Степень автоматизации будут указывать в документах на транспортное средство.

Для эксплуатации беспилотников в России их потребуется производить и регистрировать в стране. Кроме того, автомобили должны иметь страховку, оборудование для записи данных и спутниковую навигацию ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Иностранные модели допустят к движению при условии, что их производители будут соблюдать российское законодательство и назначат официального представителя в РФ.

Возмещать вред, причиненный беспилотным автомобилем, по законопроекту должен будет его владелец. При этом в зависимости от уровня автоматизации к ответственности могут привлечь и человека, контролировавшего машину в момент ДТП.

Для таких автомобилей также планируют установить особый порядок расчета стоимости ОСАГО. При определении тарифа учтут технические характеристики транспорта и степень его потенциальной опасности для самого автомобиля, городской инфраструктуры и других участников движения.

Напомним: ранее сообщалось, что Россия неожиданно нарастила закупки европейского вина.