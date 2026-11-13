Россия неожиданно нарастила закупки европейского вина

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В сентябре Евросоюз неожиданно увеличил поставки вина в Россию. По сравнению с августом импорт вырос на 22 % и достиг 63,27 млн евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. При этом в годовом выражении объем поставок сократился на 1 %.

Всего за январь – сентябрь Россия импортировала из стран Евросоюза вина на 415,5 млн евро. Это на 7,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим поставщиком в сентябре стала Италия. За месяц Россия закупила у нее вина на 30,83 млн евро – на треть больше, чем в августе. По итогам девяти месяцев стоимость поставок достигла 171,5 млн евро, увеличившись на 26 % в годовом выражении.

Второе место заняла Латвия с объемом экспорта в 7,83 млн евро. По сравнению с предыдущим месяцем показатель практически не изменился. Однако за январь – сентябрь поставки из этой страны сократились на 6,4 % – до 75,44 млн евро.

Тройку крупнейших поставщиков замкнула Франция. В сентябре она отправила в Россию вина на 6,41 млн евро, что на 14,6 % больше августовского показателя. За первые девять месяцев года объем поставок достиг 38,97 млн евро, увеличившись на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что за девять месяцев 2026 года омские производители экспортировали более 500 тонн сыра.