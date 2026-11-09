В Омске продают завод с железнодорожной веткой и прибылью в миллионы рублей

Фото создано при помощи ИИ

В Омске на популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже действующего производства биодизеля в Октябрьском округе. За бизнес, который работает на рынке около 10 лет, владелец рассчитывает получить 45 млн рублей.

Предприятие выпускает биодизель (метиловые эфиры жирных кислот) и жирные кислоты. Вместе с производством покупателю предлагают здание площадью 704,8 кв. м в собственности. Из них 400 «квадратов» занимает производственный цех, а оставшаяся часть сдана в аренду компании, которая выпускает тротуарную плитку. По словам продавца, арендатор работает на объекте уже 12 лет.

В стоимость также входят 2,5 тыс. кв. м строительной опалубки, сдача которой в аренду приносит до 3 млн рублей в год. Отдельным преимуществом владелец называет собственную железнодорожную ветку, позволяющую принимать сырье и отправлять готовую продукцию вагонами. Кроме того, по его словам, у предприятия уже есть постоянный покупатель на триацетин, готовый приобретать до 100 тонн продукции ежемесячно.

Согласно объявлению, чистая прибыль самого производства составляет от 1,5 млн до 4 млн рублей в месяц. Дополнительный доход приносит аренда опалубки и помещений. В общей сложности продавец оценивает потенциальную годовую прибыль бизнеса в 21,96–51,96 млн рублей.

При этом владелец не уточняет, почему решил выставить бизнес на продажу.

Напомним, ранее известную омскую сеть пекарен выставили на продажу по заметно сниженной цене.

https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fomskinform.ru%2Fnews%2F230075&utf=1