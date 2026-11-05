Омский предприниматель распродает сеть кондитерских и уходит в кофейный бизнес

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В Омске выставлен на продажу бизнес по производству и продаже кондитерских изделий «Пряно Румяно». Владелец сети Вячеслав Лыков оценил семь действующих точек в 10 млн рублей. По данным из объявления о продаже, совокупная ежемесячная прибыль сети составляет 440 тыс. рублей, а расчетный срок окупаемости вложений достигает 22 месяцев.

Напомним, что сеть работает на омском рынке с 2018 года, в ее штате числятся 14 сотрудников. Все торговые объекты полностью оснащены необходимой мебелью, витринами, а также кассовым и кофейным оборудованием.

Как пояснил РБК Омск владелец, в настоящее время уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. По словам предпринимателя, решение о продаже связано с намерением полностью переключиться на кофейную индустрию – сейчас он развивает в городе три заведения по франшизе Surf Coffee, расположенные на бульваре Архитекторов, а также улицах Красный Путь и Лермонтова.