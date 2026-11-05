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·Общество·Олег Кипорук

Омским бизнесменам будут давать медали

Минтруд подготовил проект по учреждению знака отличия за поддержку семей.
мужчина бизнесмен, дипломат

В Омской области появится новая государственная награда – медаль «За вклад в будущее поколение». Соответствующий проект разработали специалисты регионального министерства труда и социального развития.

Новым знаком отличия планируют поощрять местные компании и индивидуальных предпринимателей, которые активно вкладываются в проекты по улучшению демографической ситуации и укреплению семейных ценностей. Как отмечается в тексте инициативы, основанием для вручения станет создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовые обязанности с воспитанием детей, а также распространение успешного опыта помощи многодетным семьям.

Документ будет находиться на стадии антикоррупционной экспертизы до 9 ноября 2026 года.

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·Общество·Олег Кипорук

Омским бизнесменам будут давать медали

Минтруд подготовил проект по учреждению знака отличия за поддержку семей.
мужчина бизнесмен, дипломат

В Омской области появится новая государственная награда – медаль «За вклад в будущее поколение». Соответствующий проект разработали специалисты регионального министерства труда и социального развития.

Новым знаком отличия планируют поощрять местные компании и индивидуальных предпринимателей, которые активно вкладываются в проекты по улучшению демографической ситуации и укреплению семейных ценностей. Как отмечается в тексте инициативы, основанием для вручения станет создание комфортных условий для работников, совмещающих трудовые обязанности с воспитанием детей, а также распространение успешного опыта помощи многодетным семьям.

Документ будет находиться на стадии антикоррупционной экспертизы до 9 ноября 2026 года.

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Рубрика - Общество